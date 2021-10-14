«Привет, Алекс, Уэйн здесь». Гретцки взял интервью у Овечкина после игры с «Рейнджерс»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 5:1.

Сразу же после матча интервью у 36-летнего форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, покорившего пятую строчку списка лучших снайперов НХЛ всех времён, взял легендарный канадец – Уэйн Гретцки, возглавляющий этот список.

«Привет, Алекс, Уэйн здесь», — именно с этих слов Гретцки начал общение с Овечкиным. Об этом информирует журналист Брэд Галли в «Твиттере».

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766), а на четвёртой позиции — Бретт Халл (741).