Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Привет, Алекс, Уэйн здесь». Гретцки взял интервью у Овечкина после игры с «Рейнджерс»

«Привет, Алекс, Уэйн здесь». Гретцки взял интервью у Овечкина после игры с «Рейнджерс»
Комментарии

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 5:1.

Сразу же после матча интервью у 36-летнего форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, покорившего пятую строчку списка лучших снайперов НХЛ всех времён, взял легендарный канадец – Уэйн Гретцки, возглавляющий этот список.

«Привет, Алекс, Уэйн здесь», — именно с этих слов Гретцки начал общение с Овечкиным. Об этом информирует журналист Брэд Галли в «Твиттере».

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766), а на четвёртой позиции — Бретт Халл (741).

Новость по теме
Видео 732-го гола Овечкина, который позволил ему обойти Дионна в списке снайперов НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021