«Привет, Алекс, Уэйн здесь». Гретцки взял интервью у Овечкина после игры с «Рейнджерс»
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В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 5:1.
Сразу же после матча интервью у 36-летнего форварда «Вашингтона» Александра Овечкина, покорившего пятую строчку списка лучших снайперов НХЛ всех времён, взял легендарный канадец – Уэйн Гретцки, возглавляющий этот список.
«Привет, Алекс, Уэйн здесь», — именно с этих слов Гретцки начал общение с Овечкиным. Об этом информирует журналист Брэд Галли в «Твиттере».
Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766), а на четвёртой позиции — Бретт Халл (741).
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