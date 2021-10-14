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Оши: шучу с Овечкиным, что внукам буду рассказывать об игре с Великой восьмёркой

Оши: шучу с Овечкиным, что внукам буду рассказывать об игре с Великой восьмёркой
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши после первого матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1) поделился мнением от попадания Александра Овечкина в топ-5 снайперов НХЛ.

«Он не стареет, и это действительно особенное – быть здесь, быть его товарищем по команде. Я с ним шучу, что собираюсь рассказать своим внукам, что я играл с Великой восьмёркой. Мы шутим, но это определенно правда. Для меня действительно большая честь быть на площадке, когда он бьёт рекорды», – цитирует Оши официальный сайт «Вашингтона».

Во встрече с «Рейнджерс» Овечкин провёл на льду 20 минут и 17 секунд и отметился двумя заброшенными шайбами и ассистентским дублем, благодаря чему ему удалось выйти на пятое место в списке снайперов НХЛ всех времён, обойдя Марселя Дионна. У легендарного канадца на счету была 731 заброшенная шайба, а у россиянина теперь – 732.

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