Дионн поздравил Овечкина с тем, что Александру удалось обойти его в списке снайперов НХЛ

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 5:1.

В этой игре 36-летний российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился двумя заброшенными шайбами и ассистентским дублем, благодаря чему ему удалось выйти на пятое место в списке снайперов НХЛ всех времён, обойдя Марселя Дионна. У легендарного канадца на счету была 731 заброшенная шайба, а у россиянина теперь – 732.

Как сообщает журналистка Washington Post Саманта Пэлл в «Твиттере», сразу же после того, как Овечкин покорил это достижение, на видеокубе «Кэпитал Уан-Арены» продемонстрировали видеопоздравление Александра от самого легендарного канадца Марселя Дионна. Публика встретила это событие бурными аплодисментами, а сам Овечкин встал и поблагодарил болельщиков.