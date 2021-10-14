Кенневиль: сейчас он готов стать тем самым Бобровским, которого мы все знали в прошлом

Главный тренер «Флориды Пантерз» Джоэль Кенневиль поделился мнением о российском голкипере команды Сергее Бобровском.

«В принципе, и в прошлом году он играл более стабильно, чем раньше, но сейчас он сделал ещё один шаг к лучшим своим образцам. Он чётко контролирует шайбу, он более эффективен, он выглядит больше в воротах. Последняя неделя-две были для Сергея особенно волнительными, и, мне кажется, сейчас он готов стать тем самым Бобровским, которого мы все знали в прошлом. Я бы сказал, мы привыкаем к тому, что значит иметь в составе одного из лучших голкиперов в мире», – цитирует Кенневиля официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, 15 октября «Флорида» начнёт сезон матчем с «Питтсбург Пингвинз».



В прошедшем сезоне 32-летний Бобровский принял участие в 31 встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых одержал 19 побед при 90,6% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.91.



В плей-офф Бобровский принял участие в трёх матчах серии с клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг» и одержал лишь одну победу. Процент отражённых бросков россиянина составил 84,1, а коэффициент надёжности — 5.33.