Лавиолетт: кажется, что мы каждый вечер отмечаем какой-то юбилей Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт поделился мнением о попадании форварда Александра Овечкина в топ-5 бомбардиров в истории НХЛ.

«Очень важно, что Ови побил достижение Дионна – особенно после той недели, которая у него была. Не самая лучшая неделя, чтобы подготовиться к премьере и помогать команде быть успешной. Было много вопросов. Они оставались даже утром перед матчем. Но Овечкин выходит на игру и снова становится для нас важнейшим фактором.



Я здесь совсем недавно работаю, но мне кажется, что мы каждый вечер отмечаем какой-то юбилей Овечкина. Он каждый раз делает нечто особенное. И в этот вечер мы увидели ещё одно его большое достижение», – сказал главный тренер столичных Питер Лавиолетт.