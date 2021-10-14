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Лавиолетт: кажется, что мы каждый вечер отмечаем какой-то юбилей Овечкина

Лавиолетт: кажется, что мы каждый вечер отмечаем какой-то юбилей Овечкина
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт поделился мнением о попадании форварда Александра Овечкина в топ-5 бомбардиров в истории НХЛ.

«Очень важно, что Ови побил достижение Дионна – особенно после той недели, которая у него была. Не самая лучшая неделя, чтобы подготовиться к премьере и помогать команде быть успешной. Было много вопросов. Они оставались даже утром перед матчем. Но Овечкин выходит на игру и снова становится для нас важнейшим фактором.

Я здесь совсем недавно работаю, но мне кажется, что мы каждый вечер отмечаем какой-то юбилей Овечкина. Он каждый раз делает нечто особенное. И в этот вечер мы увидели ещё одно его большое достижение», – сказал главный тренер столичных Питер Лавиолетт.

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