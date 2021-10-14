Плющев: если Ковальчук войдёт в тренерский штаб сборной, то я ничего не понимаю в хоккее

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о возможном включении форварда Ильи Ковальчука в тренерский штаб сборной России на Олимпиаду-2022.
«Если Ковальчук действительно войдёт в тренерский штаб сборной, то я ничего не понимаю в хоккее. Чтобы быть тренером сборной, надо к этому надо идти и доказывать свою состоятельность. Странно на эту должность брать игрока, пусть даже очень красивого, талантливого и успешного. Там же надо будет принимать решения, которые даже могут кому-то показаться странными. Над нашим хоккеем будто ставят эксперимент.
Кому Ковальчук будет подсказывать? Овечкину? Малкину? Они такие же гранды, как и он. Тренер — авторитет. Когда игроки с тренерами стоят на равных, всегда возникают вопросы», – сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
- 14 октября 2021
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