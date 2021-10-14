Жамнов прокомментировал информацию о включении Ковальчука в тренерский штаб сборной России

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов поделился мнением об информации о том, что форвард Илья Ковальчук войдёт в тренерский штаб сборной.



«Все ответы по тренерскому штабу сборной будут даны 18 октября. Сейчас комментарии преждевременны», – сказал Жамнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Ранее появилась информация, что Илья Ковальчук войдёт в тренерский штаб сборной России на Олимпийские игры в Пекине в 2022 году. Сообщалось, что форвард уже утверждён менеджером команды – он станет помощником главного тренера Алексея Жамнова по подбору хоккеистов.



Зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная России сыграет в группе В вместе с командами Швейцарии, Чехии и Дании.