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Овечкин — о полной арене с «Рейнджерс»: атмосфера была классной, мы по такому скучали

Овечкин — о полной арене с «Рейнджерс»: атмосфера была классной, мы по такому скучали
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Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился эмоциями от матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс», в котором он оформил дубль, благодаря которому вошёл в топ-5 бомбардиров Национальной хоккейной лиги.

«Да, атмосфера была классной, мы по такому скучали. Очень приятно видеть аншлаг в нашем дворце, это невероятное чувство. На самом деле мы все получили большое удовольствие.

Это абсолютно другой сезон по сравнению с прошлым, который я даже назвал бы странным. Тогда было странно всё, начиная с тренировочного лагеря. Но теперь мы знали дату, когда будет матч-открытие, к чему нам готовиться, когда начнётся сезон. А это абсолютно другое дело. Мы видим, как с каждым годом лига становится сильнее, какие идут изменения. Приходят новые игроки, которые тоже хотят забивать голы, хорошо проявлять себя в атаке. И ты должен сам не отставать, когда идёт молодое поколение», – цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ на русском языке.

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