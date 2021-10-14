Сафонов: с «Магниткой» сложнее играть против Олкинуоры, не забил ему ни разу

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов поделился ожиданиями от встречи с «Металлургом», которая состоится сегодня, 14 октября, в Магнитогорске, и начнётся в 17:00.

«Когда побеждаешь – всегда положительные эмоции. С хорошим настроением сегодня пойдём шайбу гонять. Действительно, нас ждёт большая игра, встречаются хорошие команды, должно быть интересно. Будет быстрая, комбинационная игра.

На каждую игру один и тот же настрой – выходить и побеждать. Разные пути настроя, но на один результат.

«Магнитка» – хорошая, быстрая команда, здорово переходит из обороны в атаку. Мастеровитые игроки, хорошо держат шайбу. Все умеют обострить игру, полезть на ворота.

Против кого сложнее действовать? Против Олкинуоры, не забил ему ни разу.

У них 13 побед подряд? О том, кто лидер или нет, можно будет говорить ближе к весне. Кто в итоге поднимет Кубок Гагарина – тот и был лидером. А сейчас – да, интересно сыграть против хорошей команды, у которой длинная победная серия» – цитирует Сафонова официальный сайт клуба.