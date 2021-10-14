«Металлург» побил свой рекорд по длительности победной серии в КХЛ, обыграв дома «Ак Барс»

«Металлург» одержал очередную победу в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, обыграв казанский «Ак Барс». Встреча прошла в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» и завершилась со счётом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0).
Счёт в игре на пятой минуте открыл американский защитник «Ак Барса» Стивен Кэмпфер. Джордан Уил от борта сделал перевод в центр зоны, Кэмпфер продвинулся вперёд и с неудобной руки бросил в верхний угол ворот.
На 22-й минуте в большинстве ответную шайбу забросил форвард «Магнитки» Джош Карри. Хозяева закрепились в зоне, Филипп Майе от лицевого борта сделал скидку на Карри, который из круга вбрасывания бросил в дальнюю девятку.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В начале третьего периода вперёд подопечных Ильи Воробьёва вывел Андрей Чибисов. Он сместился в сторону и нанёс бросок от синей линии — шайба влетела в ближний угол ворот Бобкова.
Таким образом, «Металлург» одержал 14-ю победу в сезоне подряд, установив личный рекорд по выигрышам в Континентальной хоккейной лиге, ранее составлявший 13 встреч (в сезоне-2008/2009 и 2021/2022).
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