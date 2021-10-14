Воробьёв: трудовая победа «Металлурга». Здорово сыграл Кошечкин, ребята именно отработали

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (2:1).



«Хорошая, трудовая победа. Готовились к упорному матчу. Здорово сыграл Вася Кошечкин, ребята именно отработали. Прибавляли от периода к периоду, третий сыграли по счёту. «Ак Барс» был лучше в обороне в этой игре, чем неделю назад? Завтра будет выходной, поставлю два компьютера и буду смотреть! Уж не знаю… «Ак Барс» – хорошая команда, с такими часто в один гол заканчиваются матчи. Сегодня Казань встречала повыше, чем в первой игре. Были корректировки.



Что-то серьёзное с Олкинуорой? Нет. Думаю, два-четыре дня, и всё будет в порядке. Планируем ли заявлять Ярослава Хабарова? Очень быстро всё меняется. Он молодец, хорошо работает на тренировках. Пока у него такая роль – восьмого-девятого защитника. Карри сегодня старался? Да, ребята в раздевалке тоже это отметили, вручили ему шапку сталевара – приз лучшему по мнению команды», — приводит слова Воробьёва официальный сайт КХЛ.