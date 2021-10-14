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Рижское «Динамо» в домашнем матче обыграло «Нефтехимик»

Рижское «Динамо» в домашнем матче обыграло «Нефтехимик»
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Рижское «Динамо» обыграло нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 4:3 (2:1, 1:1, 1:1). Игра состоялась в Риге на стадионе «Арена-Рига».

На 10-й минуте счёт открыл форвард Николай Елисеев, ему ассистировали Лукаш Радил и Оскар Цибульскис. На 13-й минуте в большинстве удвоил преимущество рижан Рис Скарлетт с передачи Хантера Шинкарука и Брэндона Гормли.

На последней минуте первого периода одну шайбу отыграл Булат Шафигуллин, ассистент — Алексей Пузанов. На 33-й минуте в меньшинстве третью шайбу «Динамо» забросил Лукаш Радил, голевой пас отдал Николай Елисеев.

На 36-й минуте Марат Хайруллин сократил отставание в счёте, голевая передача на счету Либора Гудачека и Павла Порядина. На 53-й минуте Гунарс Скворцов забросил четвёртую шайбу хозяев. Заключительную шайбу на 55-й минуте забросил Ансель Галимов, установив окончательный счёт.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 октября 2021, четверг. 19:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
4 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Елисеев (Радил, Цибульскис) – 09:47' (5x5)   2:0 Скарлетт (Шинкарук, Гормли) – 12:57' (5x4)   2:1 Шафигуллин (Пузанов) – 19:49' (5x5)   3:1 Радил (Елисеев) – 32:13' (4x5)   3:2 Хайруллин (Гудачек, Порядин) – 35:46' (5x5)   4:2 Скворцов (Бунцис, Кулда) – 52:50' (5x5)   4:3 Галимов (Секстон, Митякин) – 54:19' (5x5)
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