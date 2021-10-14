Рижское «Динамо» в домашнем матче обыграло «Нефтехимик»

Рижское «Динамо» обыграло нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 4:3 (2:1, 1:1, 1:1). Игра состоялась в Риге на стадионе «Арена-Рига».



На 10-й минуте счёт открыл форвард Николай Елисеев, ему ассистировали Лукаш Радил и Оскар Цибульскис. На 13-й минуте в большинстве удвоил преимущество рижан Рис Скарлетт с передачи Хантера Шинкарука и Брэндона Гормли.



На последней минуте первого периода одну шайбу отыграл Булат Шафигуллин, ассистент — Алексей Пузанов. На 33-й минуте в меньшинстве третью шайбу «Динамо» забросил Лукаш Радил, голевой пас отдал Николай Елисеев.



На 36-й минуте Марат Хайруллин сократил отставание в счёте, голевая передача на счету Либора Гудачека и Павла Порядина. На 53-й минуте Гунарс Скворцов забросил четвёртую шайбу хозяев. Заключительную шайбу на 55-й минуте забросил Ансель Галимов, установив окончательный счёт.