Фолиньо — о Капризове: «Миннесота» будет полагаться на него, Кирилл станет ещё лучше

Форвард «Миннесоты» Маркус Фолиньо рассказал о перспективах российского нападающего клуба Кирилла Капризова в новом сезоне НХЛ.
«У него будет отличный сезон. Он отлично выглядит и хочет стать лучше по сравнению с прошлым сезоном. Я считаю, что «химия»между ним и Цуккарелло была фантастической, и мы видели много замечательных вещей в предсезонных играх и в тренировочном лагере в целом. Мы просто надеемся, что он будет здоров и сделает для нас много замечательных вещей на льду в этом году. И мы будем полагаться на него.
У меня нет никаких сомнений в том, что Капризов станет ещё лучше. Он готов физически, он готов морально, и он с нетерпением ждёт начало сезона. Он говорит, что ещё не готов на все 100%, и это пугает. Так что посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Фолиньо официальный сайт НХЛ.
- 14 октября 2021
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