Фолиньо — о Капризове: «Миннесота» будет полагаться на него, Кирилл станет ещё лучше

Форвард «Миннесоты» Маркус Фолиньо рассказал о перспективах российского нападающего клуба Кирилла Капризова в новом сезоне НХЛ.



«У него будет отличный сезон. Он отлично выглядит и хочет стать лучше по сравнению с прошлым сезоном. Я считаю, что «химия»между ним и Цуккарелло была фантастической, и мы видели много замечательных вещей в предсезонных играх и в тренировочном лагере в целом. Мы просто надеемся, что он будет здоров и сделает для нас много замечательных вещей на льду в этом году. И мы будем полагаться на него.



У меня нет никаких сомнений в том, что Капризов станет ещё лучше. Он готов физически, он готов морально, и он с нетерпением ждёт начало сезона. Он говорит, что ещё не готов на все 100%, и это пугает. Так что посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Фолиньо официальный сайт НХЛ.