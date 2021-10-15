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Свечников занял 4-е место по скорости достижения 60 голов за «Каролину» с дебюта в НХЛ

Свечников занял 4-е место по скорости достижения 60 голов за «Каролину» с дебюта в НХЛ
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В матче Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» дома обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 6:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Андрей Свечников (2), Йеспер Фаст, Джордан Мартинук, Нино Нидеррайтер и Теуво Терявяйнен. Свечников за 20.06 на площадке кроме двух заброшенным шайб отметился результативной передачей и четырьмя бросками по воротам, его показатель полезности составил «+1».

Первая шайба в матче оказалась для Андрея юбилейной 60-й в НХЛ. Как сообщает пресс-служба НХЛ, Свечников показал четвёртый результат в истории «Каролины» по количеству матчей, понадобившихся для преодоления отметки в 60 голов. Быстрее Андрея это сделали Джефф Скиннер (165 матчей), Эрик Стаал (171) и Себастьян Ахо (181). Статистика учитывает только тех игроков, которые дебютировали в НХЛ вместе с «ураганами». Свечникову для достижения 60 голов понадобилось провести 206 матчей.

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