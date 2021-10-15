Свечников стал пятым российским игроком, забросившим 60 шайб в НХЛ до своего 22-летия

В матче Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» дома обыграла «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 6:3.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Андрей Свечников (2), Йеспер Фаст, Джордан Мартинук, Нино Нидеррайтер и Теуво Терявяйнен. Свечников за 20.06 на площадке кроме двух заброшенным шайб отметился результативной передачей и четырьмя бросками по воротам, его показатель полезности составил «+1».

Первая шайба в матче оказалась для Андрея юбилейной 60-й в НХЛ. Свечников стал пятым российским игроком, забросившим 60 шайб в НХЛ до своего 22-летия. К этому возрастному рубежу Илья Ковальчук забросил 108 шайб, Александр Овечкин — 98, Евгений Малкин — 80, Сергей Самсонов — 69. Стоит заметить, что 22 года Свечникову исполнится только 26 марта 2022 года, поэтому Андрей имеет все шансы улучшить свой результат.