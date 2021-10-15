«Даллас» забил победный гол в ворота «Рейнджерс» после потери Панарина в овертайме

В матче Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» на выезде в овертайме обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 3:2.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Якоб Петерсон, Радек Факса и Миро Хейсканен. Финский защитник отличился в овертайме, завершив контратаку «Далласа», которая началась после потери Артемия Панарина. Российский форвард потерял шайбу в чужой зоне, и нападающий «звёзд» Джейми Бенн мгновенно вывел Хейсканена «один на один» с голкипером хозяев Игорем Шестёркиным.

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После завершения встречи Шестёркин прокомментировал гол Хейсканена в овертайме и рассказал, как отреагировал на тренерское решение об оставлении в запасе на первый матч сезона с «Вашингтон Кэпиталз».