Житник: Лига европейских чемпионов по стилю ближе к НХЛ, чем регулярный чемпионат КХЛ

Бывший защитник клубов НХЛ и сборной России Алексей Житник прокомментировал старт нового сезона Национальной хоккейной лиги.



«Как и ожидалось, видим весёлый хоккей. Например, в первый день в двух матчах заброшено 15 шайб — по семь с половиной за игру, затем голевой праздник устроили Овечкин и «Вашингтон», 13 шайб было во втором матче «Тампы», 10 — в игре «Каролины». Ну и как обычно в НХЛ — всё в порядке с сюрпризами. Мало кто ожидал, что «Питтсбург» без двух ведущих центров Кросби и Малкина будет конкурентным, а он взял и разгромил действующего чемпиона «Тампу» — 6:2.



Уже говорил о том, что НХЛ в последние годы стала самой непредсказуемой из всех профессиональных лиг Северной Америки. Новый сезон это подтверждает.



По «Тампе» никакой уверенности у меня нет. Летом потеряно третье звено, плюс в нынешних условиях потолка зарплат династии вряд ли возможны.



Если даже великому «Эдмонтону» времён Гретцки не удавалось сделать хет-трик, то что говорить о «Тампе». Тем более в олимпийский сезон, когда на ведущих хоккеистов НХЛ, скорее всего, ляжет двойная нагрузка, — и могут выстрелить такие рабочие команды, как «Вегас» или «Бостон».



Все команды играют «север — юг» — агрессивно, компактно, с быстрым вертикальным выходом как из своей зоны, так и из нейтральной. Видели последний гол в исполнении связки Кузнецов — Овечкин? Никаких прокатов и раскатов, резкий разрезающий пас Кузнецова на две зоны, Овечкин по кратчайшей на ворота — всё, вынимайте! Это типичный хоккей НХЛ XXI века.



Когда смотрю матчи КХЛ, если честно, бросается в глаза, что там многие команды играют очень осторожно. Даже лидеры — «Авангард», ЦСКА, «Ак Барс», «Локомотив». Часто вижу закрытые схемы — «один-один-три» и даже «один-четыре» из девяностых годов, то есть, по сути, классический откат.



Но в тоже время несколько матчей мне понравились, получились по-энхаэловски лихими. Например, с участием минского «Динамо», где канадский тренер и много натурализованных североамериканцев, и СКА, где быстрая и агрессивная молодёжь. Наверное, не случайно счета у этих команд качельные — они отыгрывают и по три шайбы.



Во всей Европе мода на хоккей от обороны? Не думаю. Недавно «Донбасс» проводил матчи Лиги чемпионов с клубами из Австрии, Франции, Дании. Могу сказать, что эти команды — особенно австрийская и французская — играли в североамериканский хоккей, в давление, «Донбассу» с нашей более позиционной системой было тяжело.



Честно говоря, меня это удивило, но это факт: Лига европейских чемпионов по стилю ближе к НХЛ, чем регулярный чемпионат КХЛ», — приводит слова Житника Russia-Hockey.