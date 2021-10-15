Тренер «Далласа» рассказал об обезвоживании Холтби во время матча с «Рейнджерс»

Главный тренер «Даллас Старз» Рок Боунесс прокомментировал замену голкипера Брэйдена Холтби в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Рейнджерс» (3:2, ОТ).
«Он сказал нам об обезвоживании во втором периоде, и мы попытались влить ему немного жидкости после второго периода. Как только он ушёл со льда, ему сделали капельницу. Посмотрим, как он будет себя чувствовать завтра», — приводит слова Боунесса официальный сайт НХЛ.
Отметим, что Холтби провёл первый матч за «Даллас» после перехода из «Вашингтона».
32-летний канадец провёл на льду 48 минут 7 секунд, отразив 25 бросков и пропустив две шайбы. Он был заменён на Антона Худобина за 11:53 до конца третьего периода.
В следующем матче «Даллас» сыграет в гостях с «Бостоном» (17 октября).
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