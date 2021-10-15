Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Куньлунь РС» — «Барыс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Далласа» рассказал об обезвоживании Холтби во время матча с «Рейнджерс»

Тренер «Далласа» рассказал об обезвоживании Холтби во время матча с «Рейнджерс»
Комментарии

Главный тренер «Даллас Старз» Рок Боунесс прокомментировал замену голкипера Брэйдена Холтби в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Рейнджерс» (3:2, ОТ).

«Он сказал нам об обезвоживании во втором периоде, и мы попытались влить ему немного жидкости после второго периода. Как только он ушёл со льда, ему сделали капельницу. Посмотрим, как он будет себя чувствовать завтра», — приводит слова Боунесса официальный сайт НХЛ.

Отметим, что Холтби провёл первый матч за «Даллас» после перехода из «Вашингтона».

32-летний канадец провёл на льду 48 минут 7 секунд, отразив 25 бросков и пропустив две шайбы. Он был заменён на Антона Худобина за 11:53 до конца третьего периода.

В следующем матче «Даллас» сыграет в гостях с «Бостоном» (17 октября).

Новость по теме
«Даллас» забил победный гол в ворота «Рейнджерс» после потери Панарина в овертайме
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021