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Два хоккеиста СКА не допущены финскими властями до матча с «Йокеритом»

Два хоккеиста СКА не допущены финскими властями до матча с «Йокеритом»
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Финские власти не допустили нападающих СКА Валентина Зыкова и Владислава Цицюру на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Йокеритом» в Хельсинки.

Как сообщает «Спорт-экспресс», по санитарным нормам все приезжающие в Финляндию должны пройти тест на определение антител к коронавирусной инфекции. В случае их недостаточного количества человек не может въехать в страну. Игроки не соответствуют санитарному регламенту, принятому в Финляндии.

Ранее подобная ситуация произошли при въезде на финскую территорию хоккеистов «Ак Барса». Тогда до игры не были допущены шесть хоккеистов казанцев.

Матч между «Йокеритом» и СКА пройдёт сегодня, 15 октября. Стартовое вбрасывание — в 19:30 мск.

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