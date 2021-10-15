Два хоккеиста СКА не допущены финскими властями до матча с «Йокеритом»

Финские власти не допустили нападающих СКА Валентина Зыкова и Владислава Цицюру на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Йокеритом» в Хельсинки.



Как сообщает «Спорт-экспресс», по санитарным нормам все приезжающие в Финляндию должны пройти тест на определение антител к коронавирусной инфекции. В случае их недостаточного количества человек не может въехать в страну. Игроки не соответствуют санитарному регламенту, принятому в Финляндии.



Ранее подобная ситуация произошли при въезде на финскую территорию хоккеистов «Ак Барса». Тогда до игры не были допущены шесть хоккеистов казанцев.



Матч между «Йокеритом» и СКА пройдёт сегодня, 15 октября. Стартовое вбрасывание — в 19:30 мск.