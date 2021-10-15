Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский сыграет в матче с «Айлендерс»

Главный тренер «Флориды Пантерз» Джоэль Кенневилль сообщил, что российский голкипер Сергей Бобровский сыграет в матче с «Нью-Йорк Айлендерс», отмечается на официальной странице клуба в «Твиттере».
Встреча состоится в ночь с 16 на 17 октября и стартует в 1:00 мск.
Напомним, ранее завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Санрайзе на «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4. Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 43 броска.
Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии был обыгран «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал вторым подряд для клуба, а также третьим за всю историю франшизы.
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