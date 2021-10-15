ЦСКА в Москве обыграл «Адмирал», у Каменева — первое очко за армейцев

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА обыграл «Адмирал». Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) в пользу подопечных Сергея Фёдорова.

На 15-й минуте Максим Соркин вывел армейцев вперёд. Очко за результативную передачу записал на свой счёт Владислав Каменев, дебютировавший за ЦСКА. На 22-й минуте Андрей Светлаков с передачи Константина Окулова увеличил преимущество армейцев. На 36-й минуте Рихард Букартс отыграл одну шайбу.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 18 октября в Москве сыграет со «Спартаком». «Адмирал» 17 октября в Минске встретится с местным «Динамо».