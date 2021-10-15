ЦСКА в Москве обыграл «Адмирал», у Каменева — первое очко за армейцев
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА обыграл «Адмирал». Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) в пользу подопечных Сергея Фёдорова.
КХЛ - регулярный чемпионат
15 октября 2021, пятница. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Адмирал
Владивосток
1:0 Соркин (Нестеров, Каменев) – 14:37' (5x5) 2:0 Светлаков (Окулов) – 21:34' (5x5) 2:1 Букартс (Метальников, Обидин) – 35:24' (5x5)
На 15-й минуте Максим Соркин вывел армейцев вперёд. Очко за результативную передачу записал на свой счёт Владислав Каменев, дебютировавший за ЦСКА. На 22-й минуте Андрей Светлаков с передачи Константина Окулова увеличил преимущество армейцев. На 36-й минуте Рихард Букартс отыграл одну шайбу.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 18 октября в Москве сыграет со «Спартаком». «Адмирал» 17 октября в Минске встретится с местным «Динамо».
Новость по темеВладислав Каменев выйдет в 4-м звене ЦСКА в матче с «Адмиралом». Это его дебют за клуб
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