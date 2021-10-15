Брагин: Гусеву не хватает нюансов. Два-три матча — и будет в порядке

Главный тренер СКА Валерий Брагин после встречи с «Йокеритом» (4:5 ОТ) прокомментировал игру нападающего Никиты Гусева.

«Обидное поражение — забили в концовке, но тут же пропустили. В овертайме у нас были шансы, но соперник забил. Неприятный осадок. Гусев вчера покатался, он в хорошем состоянии. Не хватает нюансов. Сегодня он сыграл неплохо. Два-три матча — и будет в порядке.



У нас есть кем заменить недопущенных до встречи из-за противоэпидемических правил Владислава Цицюру и Валентина Зыкова, поэтому план не изменился. Так уж случилось», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» обыграл СКА. Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась в овертайме со счётом 5:4 (1:1, 2:2, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.