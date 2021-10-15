«Коламбус» отправил Егора Чинахова в АХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» перевёл нападающего Егора Чинахова в команду АХЛ, сообщается на официальном сайте команды Национальной хоккейной лиги.



20-летний россиянин в ближайшее время будет находиться в составе «Кливленд Монстерз».



Чинахов не участвовал в первом матче «Блю Джекетс» в текущем сезоне НХЛ против «Аризоны» (8:2). Отметим, что в контракте форварда есть опция European Assignment Сlause, позволяющая вернуться в Россию.

Форвард принял решение о переезде за океан практически сразу после завоевания Кубка Гагарина в составе омского «Авангарда» в прошлом сезоне. Чинахов выставлял кандидатуру на драфт НХЛ 2020 года и был выбран «Коламбусом» в первом раунде под 21-м номером. В сезоне-2020/2021 Егор набрал 17 (10+7) очков в 32 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф игрок набрал 7 (5+2) очков.