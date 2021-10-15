Питерс — о матче с «Салаватом»: болельщики получили шоу за свои потраченные деньги

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (3:2 ОТ).



«Думаю, что болельщики довольны. Они получили шоу за свои потраченные деньги. Это было очень непростая игра. Победили за счёт характера. Провели отличный третий период, когда удалось отыграться и вырвать победу в дополнительное время.



Команда снова неважно начала один из отрезков игры, а в этот раз неудачно стартовали в третьем периоде? У всех команд в лиге есть определённые проблемы. Исключение — «Металлург», который показывает сумасшедшую игру и у них нет каких-то трудностей. У нас есть проблемы, и мы над ними работаем. Я доволен тем, как команда сегодня работала, и хочу выделить Салова. Он был сегодня просто превосходен. Мы потеряли в прошлом домашнем матче много защитников: Василевского, Щемерова. Поэтому в этом матче была огромная ответственность на ребят, которые должны были их заменить. Несмотря на все трудности, главное – результат. Мы им довольны», – приводит слова Питерса «Горобзор.ру».