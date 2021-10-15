Капитан «Детройта» Ларкин дисквалифицирован на один матч за удар по лицу игрока «Тампы»

Капитан «Детройт Ред Уингз» Дилан Ларкин дисквалифицирован на один матч, сообщается на официальной странице NHL Player Safety в «Твиттере».

Во встрече с «Тампа-Бэй Лайтнинг» нападающий попал под неприятный силовой приём форварда «Тампы» Мэтью Жозефа и упал на лёд, но быстро поднялся. В этот момент Жозеф катился мимо Ларкина. Американец с размаху ударил канадца по лицу. Судьи удалили его на 10 минут.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Напомним, в матче Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде в овертайме обыграла «Детройт Ред Уингз» со счётом 7:6. За «Детройт» голы забили Дилан Ларкин, Тайлер Бертуцци (4) и Владислав Наместников. Россиянин за 14.14 на льду сделал один бросок по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».