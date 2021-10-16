Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 16 октября

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 16 октября.



В Западной конференции первое место сохранил «Йокерит». Финский клуб переиграл санкт-петербургский СКА и оторвался на два очка — у команды 28 очков после 19 матчей. СКА, несмотря на отставание, имеет одну встречу в запасе и 26 баллов. ЦСКА обыграл «Адмирал» и, набрав 24 очка, сравнялся с минским и московским «Динамо», поднявшись на четвёртое место. Однако у обоих динамовских клубов на два матча меньше. «Торпедо» после победы над «Амуром», ворвалось в топ-8 и расположилось на седьмой строчке с 19 баллами. «Сочи», потерпев поражение во встрече с «Трактором», остался на последнем месте с 12 очками.

На Востоке челябинцы сохранили за собой второе место, однако теперь у «Трактора» и лидирующего «Металлурга» равное количество очков — по 32. У магнитогорцев, тем не менее, на два матча в запасе. «Салават Юлаев», несмотря на поражение во встрече с «Автомобилистом», остался на третьем месте с 26 очками в 18 матчах. Екатеринбуржцы оторвались от шестого «Авангарда» на четыре балла, но у омичей аж на три сыгранных матчей меньше. «Барыс» после победы над «Куньлунем» вышел на единоличное седьмое место, «Амур», набрав очко в матче с «Торпедо», поднялся на девятую позицию. «Адмирал» с 11 очками всё ещё последний, «Куньлунь» с 12 баллами — предпоследний.