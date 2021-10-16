Давыдов — Яшкину: не пора ли из унылой «Аризоны» возвращаться в легендарное «Динамо»?

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о возможном усилении атакующей линии «Динамо».
«В атаке нам не помешают ещё один-два мастера. Понятно, что сейчас на рынке игроков трудно кого-то найти. Он бедный, все заняты. Так что задача для наших селекционеров сложная.
До сих пор переживаю летний отъезд нашего лучшего снайпера Дмитрия Яшкина в НХЛ. Видел, что накануне его «Аризону» разгромил другой аутсайдер НХЛ «Коламбус» — 8:2. У меня вопрос к Дмитрию: не пора ли из из унылой «Аризоны» возвращаться в первое звено легендарного «Динамо»?» — цитирует Давыдова Russia-Hockey.ru.
Напомним, по окончании прошлого сезона КХЛ Яшкин подписал с «Койотс» однолетний контракт на $ 3,2 млн.
В составе «Динамо» нападающий провёл два последних сезона. В сезоне-2020/2021 он стал лучшим снайпером КХЛ. Яшкин принял участие в 59 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 38 шайб и отдал 22 результативных передачи.
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