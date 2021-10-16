Толчинский ушёл в раздевалку при помощи врача после силового приёма Чесалина

Сегодня, 16 октября, в Балашихе на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» омский «Авангард» принимает новосибирскую «Сибирь» в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ. К 10-й минуте гости ведут в счёте 1:0.
На 5-й минуте матча форвард «Сибири» Евгений Чесалин применил силовой приём против нападающего «Авангарда» Сергея Толчинского. После силового Толчинский не смог самостоятельно подняться со льда и ушёл в раздевалку при помощи врача команды. Чесалин получил пять минут штрафа за удар коленом.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В текущем сезоне Толчинский провёл 16 матчей в регулярном чемпионате, не считая встречи с «Сибирью», и набрал в них 16 очков: забросил три шайбы и отдал 13 результативных передач.
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