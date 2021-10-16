«Аризона» сняла Яшкина после первого матча. Игрок не сыграет с «Баффало»

«Аризона Койотс» не будет заявлять форварда Дмитрия Яшкина на матч с «Баффало Сэйбрз», который состоится сегодня, 16 октября, в 20:00 мск. Об этом сообщает Крэйг Морган в «Твиттере».

Напомним, в первом матче сезона Национальной хоккейной лиги «Аризона» уступила «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 2:8.

Летом Яшкин подписал с «Койотс» однолетний контракт на $ 3,2 млн.



В составе «Динамо» нападающий провёл два последних сезона. В сезоне-2020/2021 он стал лучшим снайпером КХЛ. Яшкин принял участие в 59 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 38 шайб и отдал 22 результативных передачи.