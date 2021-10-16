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Форварды «Вегаса» Пасиоретти и Стоун получили травмы

Форварды «Вегаса» Пасиоретти и Стоун получили травмы
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Нападающие «Вегас Голден Найтс» Макс Пасиоретти и Марк Стоун получили травмы в матче с «Лос-Анджелес Кингс», сообщает инсайдер Эллиот Фридман в «Твиттере». Пасиоретти пропустит около шести недель, по срокам восстановления Стоуна пока нет информации.

В текущем сезоне оба хоккеиста провели по две игры и набрали в них по три очка: Пачиоретти забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу, на счету Стоуна три паса.

После игры с «Сиэтлом» Макс Пасиоретти стал первым игроком в Национальной хоккейной лиге, который забил всем 32 командам.

В прошедшем матче регулярного чемпионата с «Сиэтлом» (4:3) он стал автором дубля. Отметим, что этот матч стал первым для «Кракен» в истории в лиге.

Пасиоретти выступает за «Вегас Голден Найтс» с 2018 года. Всего на его счету в НХЛ 812 матчей, в которых он набрал 608 (206+302) очков при показателе полезности «+64». В сезоне-2020/2021 он сыграл в 48 матчах, забросив 24 шайбы и отдав 27 голевых передач при общей полезности «+20».

Также Пасиоретти выступал в НХЛ за «Монреаль Канадиенс» (2009-2018).

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