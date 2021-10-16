Форвард «Витязя» – о поражении от рижского «Динамо»: как говорится, не забиваешь ты…

Нападающий подольского «Витязя» Виталий Попов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (3:4, ОТ).
«В овертайме у меня был хороший шанс, но немного не повезло, попал в перекладину. После этого мы пропустили: как говорится, не забиваешь ты…
Матч в принципе был тяжёлым, но никто не говорил, что будет легко. Наш большой резерв — третьи периоды, в которых мы можем больше атаковать, больше добавлять», – цитирует Попова официальный сайт КХЛ.
Напомним, по ходу матча «Витязь» отыгрался с 0:2 и повёл в счёте, однако всё равно уступил в овертайме.
После 18 матчей подольская команда набрала 14 очков и занимает предпоследнее 11 место в таблице Западной конференции. Напомним, что в плей-офф выйдут по восемь команд из каждой конференции.
- 16 октября 2021
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