Форвард «Витязя» – о поражении от рижского «Динамо»: как говорится, не забиваешь ты…

Нападающий подольского «Витязя» Виталий Попов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (3:4, ОТ).

«В овертайме у меня был хороший шанс, но немного не повезло, попал в перекладину. После этого мы пропустили: как говорится, не забиваешь ты…

Матч в принципе был тяжёлым, но никто не говорил, что будет легко. Наш большой резерв — третьи периоды, в которых мы можем больше атаковать, больше добавлять», – цитирует Попова официальный сайт КХЛ.

Напомним, по ходу матча «Витязь» отыгрался с 0:2 и повёл в счёте, однако всё равно уступил в овертайме.

После 18 матчей подольская команда набрала 14 очков и занимает предпоследнее 11 место в таблице Западной конференции. Напомним, что в плей-офф выйдут по восемь команд из каждой конференции.