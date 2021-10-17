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Эрик Карлссон: всё ещё думаю, что я один из лучших игроков в мире

Эрик Карлссон: всё ещё думаю, что я один из лучших игроков в мире
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Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон рассказал, что по-прежнему считает себя одним из лучших игроков в мире.

«Я, очевидно, всё ещё думаю, что я один из лучших игроков в мире. Я был им долгое время и хочу оставаться таковым. Я поднялся на вершину и хочу на ней остаться, у меня всегда были такие ожидания», – цитирует хоккеиста журналист The Athletic.

Напомним, хоккеист выступает за «Сан-Хосе» с сезона-2018/2019.

В прошедшем сезоне Карлссон провёл 52 матча и набрал в них 22 очка: забросил восемь шайб и отдал 14 результативных передач.

«Сан-Хосе» ещё не играл в сезоне-2021/2022 Национальной хоккейной лиги. Первую встречу «Шаркс» проведут завтра, 17 октября, в 5:00 мск.

Помимо «Шаркс», хоккеист играл в «Оттаве Сенаторз». В НХЛ игрок выступает с 2009 года. Также он проводил один сезон в финском «Йокерите» во время локаута НХЛ в чемпионате-2012/2013.

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