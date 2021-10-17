Овечкин забил Василевскому в матче НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Тампу-Бэй Лайтнинг».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 1:0 в пользу хозяев. Единственный на данный момент шайбу забросил российский нападающий Александр Овечкин. Отметим, ворота «Тампы» защищает российский голкипер Андрей Василевский.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» "Вашингтона".

Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии был обыгран «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал вторым подряд для клуба, а также третьим за всю историю франшизы.

Лучшим бомбардиром плей-офф стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, а приз самого ценного игрока выиграл голкипер клуба — Андрей Василевский. Отметим, что он стал первым российским вратарём в истории, кому удалось выиграть «Конн Смайт Трофи».