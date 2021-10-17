Главный тренер «Тампы» прокомментировал травму Кучерова в матче с «Вашингтоном»

54-летний канадский специалист Джон Купер, возглавляющий «Тампа-Бэй Лайтнинг», прокомментировал полученную травму 28-летним российским звёздным форвардом «молний» Никитой Кучеровым в третьем периоде встречи с «Вашингтон Кэпиталз» (2:1 ОТ), из которой он не смог продолжить игру.

«Мы должны будем провести обследование. Я не врач и не могу определить что-то даже через монитор, поэтому у меня нет возможности ответить, каково его состояние. Его осмотрят, когда мы вернёмся. Он крепкий парень, так что, надеюсь, всё не так уж плохо. Но опять же, ещё слишком рано говорить, что не так», — приводит слова Купера журналист Том Джуллити в «Твиттере».

Всего российский форвард успел провести на льду 17 минут 26 секунд, из которых 1.26 – в большинстве, отметившись одним броском в створ, силовым приёмом и одной потерей шайбы.

Напомним, что «Вашингтон» и «Тампа» по разу поразили ворота друг друга в основное время – за «столичных» отличился Александр Овечкин, а за «молний» Михаил Сергачёв. В овертайме победу гостям принёс точный броском Стивена Стэмкоса.