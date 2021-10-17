Лавиолетт – о результативности Овечкина: сейчас он двигается лучше, чем в прошлом году
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56-летний американский главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт поделился мнением о выступлении 36-летнего российского форварда «столичных» Александра Овечкина на старте сезона. Напомним, что на его счету уже три заброшенные шайбы в двух играх.
«Вы можете заметить, что у него было хорошее лето, хороший тренировочный лагерь. В прошлом году всё было немного не так. Безусловно, тот год тоже был хороший, но сейчас вы можете видеть скачок, думаю, он даже двигается лучше», — приводит слова Лавиолетта журналистка Washington Post Саманта Пэлл в «Твиттере».
В матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» Александр Овечкин провёл на льду 23 минуты и 43 секунды и отметился заброшенной шайбой, нанеся 8 бросков в створ и проведя 2 силовых приёма.
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