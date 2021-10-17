Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Амур». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лавиолетт – о результативности Овечкина: сейчас он двигается лучше, чем в прошлом году

Лавиолетт – о результативности Овечкина: сейчас он двигается лучше, чем в прошлом году
Комментарии

56-летний американский главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт поделился мнением о выступлении 36-летнего российского форварда «столичных» Александра Овечкина на старте сезона. Напомним, что на его счету уже три заброшенные шайбы в двух играх.

«Вы можете заметить, что у него было хорошее лето, хороший тренировочный лагерь. В прошлом году всё было немного не так. Безусловно, тот год тоже был хороший, но сейчас вы можете видеть скачок, думаю, он даже двигается лучше», — приводит слова Лавиолетта журналистка Washington Post Саманта Пэлл в «Твиттере».

В матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» Александр Овечкин провёл на льду 23 минуты и 43 секунды и отметился заброшенной шайбой, нанеся 8 бросков в створ и проведя 2 силовых приёма.

Новость по теме
«Вашингтон» в овертайме проиграл «Тампе», Овечкин забил гол
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021