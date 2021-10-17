Кузнецов помог добраться травмированному Кучерову до скамейки, подтолкнув его

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпитаз» принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой «молний» в овертайме со счётом 2:1.

28-летний звёздный форвард «Тампы» Никита Кучеров не сумел продолжить игру с «Вашингтоном» из-за полученного повреждения в одном из игровых эпизодов в результате столкновения с форвардом «Вашингтона» Гарнетом Хэтэуэйем. Нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов помог соотечественнику добраться до скамейки, подтолкнув его.



Видео эпизода можно посмотреть здесь.

Всего российский форвард успел провести на льду 17 минут 26 секунд, из которых 1.26 – в большинстве, отметившись одним броском в створ, силовым приёмом и одной потерей шайбы.



Напомним, что «Вашингтон» и «Тампа» по разу поразили ворота друг друга в основное время – за «столичных» отличился Александр Овечкин, а за «молний» Михаил Сергачёв. В овертайме победу гостям принёс точный бросокм Стивена Стэмкоса.