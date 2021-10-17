Чинахов забросил шайбу в первом матче за фарм-клуб «Коламбуса»

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов забил за фарм-клуб «Коламбуса» «Кливленд Монстерз», выступающий в АХЛ и помог команде одержать победу над «Сиракьюз» (5:4, ОТ).

Права на видео принадлежат American Hockey League. Видео можно посмотреть в твиттер-аккаунте АХЛ.

Чинахов не участвовал в первом матче «Блю Джекетс» в текущем сезоне НХЛ против «Аризоны» (8:2), и перед второй встречей отправился в фарм-клуб. Отметим, в контракте форварда есть опция European Assignment Сlause, позволяющая вернуться в Россию.



Форвард принял решение о переезде за океан практически сразу после завоевания Кубка Гагарина в составе омского «Авангарда» в прошлом сезоне. Чинахов выставлял кандидатуру на драфт НХЛ 2020 года и был выбран «Коламбусом» в первом раунде под 21-м номером. В сезоне-2020/2021 Егор набрал 17 (10+7) очков в 32 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф игрок набрал 7 (5+2) очков.