Дрю Даути: Капризову переплатили за 45 матчей в НХЛ
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Перед матчем с «Миннесотой» в трансляции из Лос-Анджелеса показали видеоролик с игроками «Кингз», которые говорят о Кирилле Капризове.
Защитник «Лос-Анджелес Кингз» Дрю Даути поделился мнением о российском форварде.
«Новичок года. Он выиграл новичка года? Я хотел сказать, что ему переплатили после 45 матчей в лиге», – сказал Даути.
Болельщики сразу вспомнили, как Капризов регулярно обыгрывал Даути по ходу матчей прошлого сезона. Видео можно посмотреть тут.
В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Стэйплс-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Лос-Анджелес Кингз» на своём льду принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2. Россиянин Кирилл Капризов отметился результативной передачей.
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