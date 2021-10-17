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Морозов: арена в Дубае вмещает 12 000 зрителей. Лёд на ней установят за неделю до матча

Морозов: арена в Дубае вмещает 12 000 зрителей. Лёд на ней установят за неделю до матча
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Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о матче «Авангарда» с «Ак Барсом» в Дубае.

«Мы знали, что 4 декабря будет день России на «Экспо-2020» в Дубае, подстраивались под эти даты, чтобы показать людям красоту нашей игры, заинтриговать их, чтобы они стали заниматься хоккеем.

Мы знаем Coca Cola Arena, на которой будет проходить матч, она многофункциональная. На данный момент там нет льда, он будет установлен за неделю до события. Крылов уже подписал все бумаги по созданию там хоккейной площадки, которая будет соответствовать регламенту КХЛ. Работа ведётся, у нас есть гарантии, что всё будет хорошо. Арена на хоккее вмещает 12 тыс. зрителей, сейчас по местным законам разрешено посещение 7300 человек. Надеемся, в ближайшем будущем ситуация наладится в лучшую сторону и, возможно, на арене будет стопроцентная заполняемость.

Мы всегда рассматриваем разные страны. Сейчас ситуация тяжёлая, в разных странах всё по-разному с пандемией. Счастливы, что в этом году мы можем провести полноценный матч КХЛ в Дубае», – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемипоната» Елена Кузнецова.

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