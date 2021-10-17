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Назаров — о 600 матчах в КХЛ: цифра круглая, поэтому придётся потратиться и проставиться

Назаров — о 600 матчах в КХЛ: цифра круглая, поэтому придётся потратиться и проставиться
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Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров поделился ожиданиями от встречи с «Авангардом», которая состоится 18 октября, а также от юбилея в 600 матчей в КХЛ.

«Матч с «Авангардом» в Сочи станет для меня 600-м в качестве главного тренера в КХЛ? Спасибо, я не знал об этом. Такая цифра добавит важности этой встрече? Вряд ли она что-то добавит. Но цифра круглая, поэтому придётся потратиться и проставиться ребятам из тренерского штаба. Руководство клуба надо будет тоже пригласить на барабульку.

Кто занимает первые два места по количеству матчей в регулярках КХЛ, если я третий? Знарок и Квартальнов. Одна ошибка? Тогда Квартальнов и Крикунов. Думаю, что Владимир Васильевич ещё недавно был первым.

Не хочу ли завести страницу в «Инстаграме» с учётом того, какой у меня интересный образный язык и что я всегда готов высказать свою позицию по разным вопросам? Если честно, постоянно об этом думаю. Но пока решил этого не делать. Мне кажется, это не моё — выкладывать личные фотографии. Конечно, я никого не осуждаю, каждый вправе делать так, как считает нужным. Чужой «инстаграм» посмотрю с интересом, свой пока заводить не хочу. В будущем? Посмотрим, всё меняется в этой жизни», — приводит слова Назарова официальный сайт «Сочи».

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