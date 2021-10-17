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«Салават Юлаев» прервал рекордную 14-матчевую победную серию «Металлурга»

«Салават Юлаев» прервал рекордную 14-матчевую победную серию «Металлурга»
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» обыграл «Металлург». Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 5:2 (3:1, 2:1, 0:0) в пользу подопечных Томи Лямся.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 октября 2021, воскресенье. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 5
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Шмелёв (Санников, Кадейкин) – 07:11' (5x4)   0:2 Хохряков (Плэтт, Санников) – 10:23' (5x5)   0:3 Ларсен (Гранлунд) – 10:54' (5x5)   1:3 Хультстрём (Неколенко, Маклюков) – 11:57' (5x5)   2:3 Хультстрём (Кошелев, Маклюков) – 22:19' (5x5)   2:4 Кадейкин (Кулёмин, Шмелёв) – 35:27' (5x5)   2:5 Хартикайнен (Ларсен, Маннинен) – 37:00' (5x4)

На 8-й минуте Сергей Шмелёв после эффектной комбинации открыл счёт в матче. На 11-й минуте Пётр Хохряков увеличил преимущество уфимцев, а ещё через 31 секунду Филип Ларсен с передачи Маркуса Гранлунда забросил третью шайбу в ворота Василия Кошечкина. На 12-й минуте Линус Хультстрём отыграл один гол. На старте второго периода Хультстрём оформил дубль. Однако затем до конца игрового отрезка «Салават» отличился дважды усилиями Александра Кадейкина и Теэму Хартикайнена.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, прервалась рекордная для «Металлурга» победная серия, составившая 14 матчей.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» в Челябинске сыграет с местным «Трактором». «Металлург» в Риге встретится с местным «Динамо». Обе встречи пройдут 19 октября.

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