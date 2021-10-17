«Салават Юлаев» прервал рекордную 14-матчевую победную серию «Металлурга»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» обыграл «Металлург». Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 5:2 (3:1, 2:1, 0:0) в пользу подопечных Томи Лямся.

На 8-й минуте Сергей Шмелёв после эффектной комбинации открыл счёт в матче. На 11-й минуте Пётр Хохряков увеличил преимущество уфимцев, а ещё через 31 секунду Филип Ларсен с передачи Маркуса Гранлунда забросил третью шайбу в ворота Василия Кошечкина. На 12-й минуте Линус Хультстрём отыграл один гол. На старте второго периода Хультстрём оформил дубль. Однако затем до конца игрового отрезка «Салават» отличился дважды усилиями Александра Кадейкина и Теэму Хартикайнена.

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Таким образом, прервалась рекордная для «Металлурга» победная серия, составившая 14 матчей.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» в Челябинске сыграет с местным «Трактором». «Металлург» в Риге встретится с местным «Динамо». Обе встречи пройдут 19 октября.