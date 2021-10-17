Главный тренер «Салавата» Лямся прокомментировал победу в матче с «Металлургом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвёл итоги встречи с «Металлургом» (5:2).



«Сегодня команда была очень хорошо готова к матчу. Мы здорово выглядели в начале, повели в счёте в три шайбы. Даже несмотря на то, что соперник отличился дважды, мы придерживались плана, играли в свой хоккей. Это очень важный момент. Раньше у нас были проблемы с большинством, но сегодня отличились обе спецбригады. И в меньшинстве мы также сыграли активно. Спецбригады сегодня проделали очень важную работу. Шарыченков спас нас, когда это было необходимо. Мы заслужили победу. Доволен тем, как мы сыграли.



Было ли волнение перед матчем после трёх поражений из-за возможной отставки? Нет. Игра Плэтта во время второй пропущенной шайбы? Надо внимательно посмотреть этот момент. Вся команда сегодня играла хорошо.

Ничего особенного в конце игры не придумывали, старались действовать по плану. Когда владеешь, шайбой, сопернику сложнее атаковать. Но, когда он владеет шайбой, надо играть как можно агрессивнее в защите. Не можем играть по счёту? Сегодня нам противостояла очень хорошая мастеровитая команда. Это хоккей, здесь забивают и пропускают. Сегодня мы забросили три быстрые шайбы, а соперник — лишь две. Ключом было то, что мы продолжили играть в свой хоккей.



Почему так хорошо удаётся играть с «Металлургом»? Не делаем ничего особенного. Мы хорошо начали сезон, провели 19 качественных матчей. У нас была сильная оборона, в том числе и сегодня», — передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.