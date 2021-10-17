И. Воробьёв — о конце серии «Магнитки»: непривычные ощущения, когда-то это бы случилось

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги встречи с «Салаватом Юлаевым» (2:5), а также прокомментировал прерванную серию из 14 побед.
«Непривычные ощущения для последнего месяца. Мы наделали много своих ошибок, нетипичных для нас. Соперник здорово ими воспользовался. Мы, в свою очередь, имея достаточно шансов, не распорядились ими. Когда-нибудь это бы случилось — случилось сегодня. Готовимся, у нас ещё много матчей, завтра вылетаем в Европу.
Почему именно с «Салаватом» не получаются встречи? Подождите, мы на предсезонке сколько с ними играли, раза три-четыре? И всё выиграли. Может, магия в том, что там всё выиграли… Будем думать. Были персональные ошибки в начале матча, привезли себе несколько голов, а там уже… У них, как и у нас, очень хороший переход из обороны в атаку. «Салават» ждали и нас наказывали. Будем смотреть видео и думать, почему такие ошибки. Иногда такие дни бывают, люди же играют.
У Данилы Юрова температура. Тест негативный, но температура. Почему не выпустили Илью Николаева? Там немного другая ситуация, его вообще на лавке не было. Посмотрите сначала на лавку, а потом спрашивайте», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 17 октября 2021
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