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СКА обменял защитника Ярослава Дыбленко в «Сочи»

СКА обменял защитника Ярослава Дыбленко в «Сочи»
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Российский защитник Ярослав Дыбленко в результате обмена стал хоккеистом «Сочи», сообщается на официальном сайте команды.

Отмечается, что СКА получит денежную компенсацию за 27-летнего игрока обороны.

Защитник начал заниматься хоккеем в родном Сургуте, откуда переехал в Подмосковье. В КХЛ Ярослав Дыбленко выступал за «Атлант», «Спартак» и СКА, провёл в лиге в общей сложности 335 матчей, в которых набрал 63 (20+43) очка при показателе полезности «+13». В нынешнем сезоне хоккеист принял участие в 14 встречах регулярного чемпионата и очков не набрал, заработав полезность «+6». Ярослав Дыбленко участвовал в молодёжном чемпионате мира 2013 года, где в составе сборной России стал обладателем бронзовой медали; сезон-2017/2018 он провёл в АХЛ в клубе «Бингхэмтон Дэвилз».

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