«Сочи» расторгнет контракт с форвардом Руденковым. Нападающий станет игроком «Металлурга»
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Как стало известно «Чемпионату», «Сочи» расторгнет контракт с 26-летним нападающим Игорем Руденковым, после чего российский форвард подпишет соглашение с магнитогорским «Металлургом».
Новый контракт будет рассчитан до конца нынешнего сезона. Ранее Руденкова и Даниила Ильина вывели из состава «Сочи».
Нападающий выступал за сочинскую команду с сезона-2020/2021. В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Руденков принял участие в 15 встречах, в которых забросил две шайбы и отдал столько же результативных передач при показателе полезности «0».
За карьеру в КХЛ российский нападающий выступал, помимо «Сочи», за нижегородское «Торпедо» (с 2014 по 2016 год) и хабаровский «Амур» (с 2016 по 2020 год).
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