Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Северсталь» — «Нефтехимик». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сочи» расторгнет контракт с форвардом Руденковым. Нападающий станет игроком «Металлурга»

«Сочи» расторгнет контракт с форвардом Руденковым. Нападающий станет игроком «Металлурга»
Комментарии

Как стало известно «Чемпионату», «Сочи» расторгнет контракт с 26-летним нападающим Игорем Руденковым, после чего российский форвард подпишет соглашение с магнитогорским «Металлургом».

Новый контракт будет рассчитан до конца нынешнего сезона. Ранее Руденкова и Даниила Ильина вывели из состава «Сочи».

Нападающий выступал за сочинскую команду с сезона-2020/2021. В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Руденков принял участие в 15 встречах, в которых забросил две шайбы и отдал столько же результативных передач при показателе полезности «0».

За карьеру в КХЛ российский нападающий выступал, помимо «Сочи», за нижегородское «Торпедо» (с 2014 по 2016 год) и хабаровский «Амур» (с 2016 по 2020 год).

Новость по теме
Назаров бросил бутылку с водой в заградительное стекло после победной шайбы «Трактора»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021