«Сочи» расторгнет контракт с форвардом Руденковым. Нападающий станет игроком «Металлурга»

Как стало известно «Чемпионату», «Сочи» расторгнет контракт с 26-летним нападающим Игорем Руденковым, после чего российский форвард подпишет соглашение с магнитогорским «Металлургом».

Новый контракт будет рассчитан до конца нынешнего сезона. Ранее Руденкова и Даниила Ильина вывели из состава «Сочи».

Нападающий выступал за сочинскую команду с сезона-2020/2021. В текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Руденков принял участие в 15 встречах, в которых забросил две шайбы и отдал столько же результативных передач при показателе полезности «0».

За карьеру в КХЛ российский нападающий выступал, помимо «Сочи», за нижегородское «Торпедо» (с 2014 по 2016 год) и хабаровский «Амур» (с 2016 по 2020 год).