Валентин Зыков забросил первую шайбу за СКА, удачно подставив клюшку

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Барыс» встречается со СКА. Встреча проходит на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге. Счёт к середине третьего периода — 3:3.

На старте второго игрового отрезка при счёте 1:0 в пользу нур-султанского клуба СКА выиграл вбрасывание в чужой зоне. Кирилл Кирсанов получил шайбу и отдал передачу на Эмиля Галимова. Форвард нанёс бросок, а Валентин Зыков подставил клюшку — 1:1. Эта шайба стала первой для Зыкова в составе СКА.

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Напомним, 12 октября СКА получил права на нападающего Валентина Зыкова в результате трёхстороннего обмена с «Сибирью» и ЦСКА. В новосибирский клуб перешли спортивные права на двух нападающих: 20-летнего Егора Спиридонова и 25-летнего Владислава Каменева.