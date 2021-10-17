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Гатиятулин — о Кравцове на матче «Трактора»: был рад его видеть. По контракту — не знаю

Гатиятулин — о Кравцове на матче «Трактора»: был рад его видеть. По контракту — не знаю
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин после матча с московским «Динамо» (5:3) высказался о возможном возвращении в клуб форварда Виталия Кравцова.

«Можно ли ожидать Кравцова в команде в ближайшее время с учётом того, что он был замечен на матче? Вопрос не ко мне. Рад был видеть Виталия. По контракту — не знаю. Ничего не могу сказать.

Нужен ли он «Трактору»? Сейчас, насколько я знаю, он улаживает отношения с клубом, с которым у него контракт. Сейчас ничего комментировать не буду, подождём, что дальше будет», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт «Трактора».

Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» разрешили россиянину вести переговоры с другими клубами НХЛ из-за его отказа поехать в фарм-клуб в АХЛ. Кравцов в прошлом чемпионате дебютировал в НХЛ. Всего он провёл 20 встреч в лиге, набрав четыре очка: забросил две шайбы и отдал столько же результативных передач.

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