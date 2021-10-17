Гатиятулин — о Кравцове на матче «Трактора»: был рад его видеть. По контракту — не знаю

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин после матча с московским «Динамо» (5:3) высказался о возможном возвращении в клуб форварда Виталия Кравцова.
«Можно ли ожидать Кравцова в команде в ближайшее время с учётом того, что он был замечен на матче? Вопрос не ко мне. Рад был видеть Виталия. По контракту — не знаю. Ничего не могу сказать.
Нужен ли он «Трактору»? Сейчас, насколько я знаю, он улаживает отношения с клубом, с которым у него контракт. Сейчас ничего комментировать не буду, подождём, что дальше будет», — приводит слова Гатиятулина официальный сайт «Трактора».
Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» разрешили россиянину вести переговоры с другими клубами НХЛ из-за его отказа поехать в фарм-клуб в АХЛ. Кравцов в прошлом чемпионате дебютировал в НХЛ. Всего он провёл 20 встреч в лиге, набрав четыре очка: забросил две шайбы и отдал столько же результативных передач.
- 17 октября 2021
-
20:22
-
20:19
-
20:01
-
19:55
-
19:36
-
19:26
-
19:21
-
19:06
-
19:01
-
18:35
-
18:24
-
18:05
-
17:58
-
17:55
-
17:47
-
17:37
-
17:26
-
17:19
-
16:52
-
16:43
-
16:12
-
15:28
-
15:00
-
14:45
-
13:25
-
13:01
-
13:00
-
12:49
-
12:44
-
12:33
-
12:00
-
11:45
-
11:20
-
11:00
-
10:45