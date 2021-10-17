Ю. Михайлис — о матче со СКА: горд, что «Барыс» обыграл суперкоманду. Настрой запредельный

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис подвёл итоги встречи со СКА (4:3 Б).

«Тяжёлая встреча, уже третья на выезде. Эмоциональная. Настраивались очень серьёзно. Каждый понимал, что нужно очень много сил отдать, чтобы победить. Спасибо команде. Очень здорово отыграли. Дотерпели. Вера помогла, что мы должны выиграть. Настрой был запредельный. Такой настрой помогает обыгрывать хорошие команды. Обыграли СКА два раза, но тут самое важное — самоотдача и дисциплина. И ещё огромное желание. Я горд, что обыграли суперкоманду.

Полтора месяца играем с одними топ-командами. Побеждать помогает запредельный настрой. Он переходит на следующие матчи. Не скажу, что у нас есть преимущество над СКА из-за этих двух побед. Это самоотдача и настрой.



В обеих командах есть хорошие нападающие, которые могут нанести хороший бросок. Из-за этого получаются такие результативные матчи», — передаёт слова Михайлиса корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.