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Брагин — о Лехтонене: подписали хорошего защитника. Долгосрочного соглашения не опасаюсь

Брагин — о Лехтонене: подписали хорошего защитника. Долгосрочного соглашения не опасаюсь
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Главный тренер СКА Валерий Брагин подвёл итоги встречи с «Барысом» (3:4 Б), а также прокомментировал заключение контракта с Микко Лехтоненом.

«Первый период получился невнятным с нашей стороны. Второй и третий хорошо играли, были моменты. Надо было больше забивать. В буллитах соперник был лучше.

Лехтонен? Подписали хорошего защитника, который в НХЛ варился. Здорово играл за «Йокерит», лучший бомбардир в лиге был. Это усиление. Дыбленко поехал в «Сочи». Тонкостей не знаю, но это финансовые какие-то вопросы. Долгосрочного соглашения не опасаюсь. Чем больше он варится, тем спокойнее будет работать. Он ещё не прилетел в Санкт-Петербург, с визами проблемы решает. В течение недели будет.

Надо посмотреть, что пошло не так в меньшинстве. Наш стиль агрессивный, нацелен на атаку, контроль шайбы. Сегодня Зыков хороший матч провёл, боевито, гол забил. Эта линия сегодня неплохо смотрелась. Будем искать оптимальный вариант», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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