«Гусь приехал». Хуснутдинов поделился мнением от игры с Никитой Гусевым

Нападающий СКА Марат Хуснутдинов подвёл итоги матча с «Барысом» (3:4 Б).

«Не сказал бы, что «Барыс» — неудобный соперник. Они просто хорошо реализовали большинство, и это нас чуть подбило. Надо лучше реализовывать моменты. У нас их достаточно. Особо ничего не меняли после первого периода. Всё так же — активная игра, прессинг, побольше бросков. Не реализовали моменты, из-за этого ушли в овертайм, а там уже буллиты — лотерея. Все ребята прекрасно понимают, что делать, чтобы улучшить реализацию. Придут домой, посмотрят свои смены. Сделаем выводы, потренируем, что у нас было не так. Со свежей головой выйдем на следующий матч.



Игра с Гусевым? Отличные впечатления и эмоции. Гусь приехал. Поиграли в пас. Чуть-чуть не успели привыкнуть друг к другу. Со временем это пройдёт. Для нас большой плюс, что он появился в команде», — передаёт слова Хуснутдинова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.